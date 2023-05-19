Новые победы и свершения: какому знаку зодиака Тамара Глоба напророчила важное уже в мае

Астролог Тамара Глоба, известная своими точными прогнозами, предопределила, каким сложится май.
Что касается девятнадцатого дня этого месяца, то он не очень благоприятный. В этот день стоит избегать новых знакомств и не предпринимать никаких действий, связанных с финансами.
В этот день позитивные события звезды сулят представителю одного из знаков зодиака. Рожденные под знаком Водолея будут окружены людьми, которые вдохновят их на новые победы и свершения.
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Водолеям также обещаны приятные новости от родственников и денежные поступления.
По материалам rsute.ru.