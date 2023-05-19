Какую миссию возложат на себя Близнецы, Девы, Весы и Скорпионы в 2023 году — Володина

Василиса Володина. Фото: соцсети героя публикации

Астролог озвучила детальный расклад на год Водяного Кролика.

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав важную миссию избранных знаков зодиака. Эти дела и проблемы будут занимать все их мысли. Задача стоит перед ними непростая, оттого, как они справятся со всеми испытаниями, будет зависеть их дальнейший успех.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Близнецы

В 2023 году вдохнут с облегчением. Им точно станет легче. Похоже, что многочисленные сюрпризы, которые устраивала им судьба, заставляя жить как на вулкане, закончились. 

В течение всего года на Близнецов будет возложена почетная, но не очень легкая миссия — ворох ответственности. Представители этого созвездия в своей семье и на работе словно станут самыми старшими. Они ощутят себя центром принятия решений.

Девы

Из миссия состоит в том, чтобы пройти испытание на зрелость. Они должны понять, что супружеские отношения это, скорее, про поддержку, заботу и внимание, чем про любовь и романтику. 

Девизом года у этого знака зодиака должно стать саморазвитие. В поездках представители этого созвездия будут учиться новому, кто-то даже пойдет получать дополнительное образование.

Весы

Их миссия состоит в том, чтобы упорядочить свои рабочие обязанности. Весам нужно быть готовым к тому, что вышестоящее руководство будет контролировать каждый их шаг. Это даже чем-то напомнит слежку. Ожидается много работы, а вот сил на нее едва ли будет хватать. 

Кому-то даже придется отказаться от выгодной подработки, иначе есть риск выгореть. Вторая половина года потребует внимания к здоровью, на первый план выйдут отношения с детьми и близкими.

Скорпионы

Для них этот период станет счастливым и особенным. Скорпионы займутся своей семьей. Наведаются на малую родину, например, побывают в своей деревне или городке, в котором прошло их детство. Миссия Скорпионов в том, чтобы не прозевать судьбоносную встречу. Одинокие представители знака найдут человека, который станет их второй половинкой. А семейные Скорпионы будут наслаждаться отношениями. Тут все гладко.

Читайте также