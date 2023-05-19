Какую миссию возложат на себя Близнецы, Девы, Весы и Скорпионы в 2023 году — Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав важную миссию избранных знаков зодиака. Эти дела и проблемы будут занимать все их мысли. Задача стоит перед ними непростая, оттого, как они справятся со всеми испытаниями, будет зависеть их дальнейший успех.

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Близнецы

В 2023 году вдохнут с облегчением. Им точно станет легче. Похоже, что многочисленные сюрпризы, которые устраивала им судьба, заставляя жить как на вулкане, закончились.

В течение всего года на Близнецов будет возложена почетная, но не очень легкая миссия — ворох ответственности. Представители этого созвездия в своей семье и на работе словно станут самыми старшими. Они ощутят себя центром принятия решений.

Девы

Из миссия состоит в том, чтобы пройти испытание на зрелость. Они должны понять, что супружеские отношения это, скорее, про поддержку, заботу и внимание, чем про любовь и романтику.

Девизом года у этого знака зодиака должно стать саморазвитие. В поездках представители этого созвездия будут учиться новому, кто-то даже пойдет получать дополнительное образование.