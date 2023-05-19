Тамара Глоба четко обозначила абсолютного везунчика мая — в чем его сила: деньги, изобилие

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на май, назвав абсолютного фаворита, которому Вселенная сделает щедрый дар, оказав поддержку во всех начинаниях.

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Львы будут сильны и харизматичны, особенно в поездках. Именно вдали от дома их ждут большие дела и свершения, которые принесут им достаток и материальное изобилие. Представители этого знака подпишут важное соглашение с деловыми партнерами, обзаведутся полезными связями и контактами.

Любые дела в поездках будут удачными. Деньги будут литься как из рога изобилия вплоть до осени. Звезды советуют Львам не гнаться за всем и сразу. Им не помешает позаботиться о своем здоровье и близких.