Глоба назвала баловня судьбы по дате рождения, который повернет жизнь на 180° в мае

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на май, назвав короля фортуны, для которого этот период станет судьбоносным. Его ждет не просто мощная трансформация, но и значительные перемены. Этот знак зодиака повернет свою жизнь на 180°. Главное — смело идти вперед.

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Водолеев (20 января — 19 февраля) в мае затронут большие перемены. Их ждут изменения на службе, новые цели и планы. Кроме того, месяц хорош для решения вопросов строительства, недвижимости, перемены жилья и приобретений.

«В доме появятся новые люди и вернутся те, кого вы любите», — добавила астролог.

Этот месяц станет удачным временем для того, что связано с дальними отношениями.