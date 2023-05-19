Три везунчика по дате рождения, которых ждет мощное перерождение — уже через 12 дней

Астрологи поделились прогнозом на лето, назвав три знака зодиака, которые этим летом изменят свои взгляды на многие вещи. Их ждет мощное перерождение. И старт будет дан уже в июне, то есть через 12 дней!

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Перезагрузка ждет Овнов (21 марта — 20 апреля). Им захочется по-другому взглянуть на свои цели и жизнь. Летом их ожидают потери. Однако представителям этого знака удастся остаться на плаву и приспособиться к новой действительности. На место ушедшему придет что-то новое.

Тельцы (21 апреля — 21 мая) могут потерять деньги, которые они копили годами. В выигрыше останутся те, кто сумел заложить крепкий фундамент, к примеру, приобрел недвижимость. Звезды совеют им спокойно реагировать на потери такого плана. Сожалеть о спущенных на ветер деньгах не стоит. Такая чистка позволит наладить финансовые потоки.

Перерождение ждет Раков (22 июня — 22 июля) в личном плане. Те, кто сейчас держится за тяжелые отношения или переживает болезненное расставание, должны приготовится к новой встрече. Этот знак зодиака найдет человека, которому сможет открыть свое сердце. Не упускайте свой шанс! Это будет посланник самой судьбы.

По материалам sterlegrad