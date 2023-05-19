В чем таится главная опасность для Скорпионов, Весов и Стрельцов в мае — пророчество Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась гороскопом на май, назвав знаки зодиака, которым стоит подключить интуицию. Если они дадут слабину, могут быть втянуты в малоприятную историю.

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Стрельцы

Главной заботой этого знака зодиака станет личная жизнь. Здесь возможны споры с близкими, крупные ссоры. Из-за усталости и семейного кризиса Стрельцы станут менее активными на работе, что повлечет промах за промахом. Звезды советуют им уделить внимание рабочим вопросам, обратить внимание на коллег. От них во многом будут зависеть будущее Стрельцов. Вторая половина месяца позволит решить вопросы, связанные с близкими.