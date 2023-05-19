В чем таится главная опасность для Скорпионов, Весов и Стрельцов в мае — пророчество Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась гороскопом на май, назвав знаки зодиака, которым стоит подключить интуицию. Если они дадут слабину, могут быть втянуты в малоприятную историю.
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Стрельцы
Главной заботой этого знака зодиака станет личная жизнь. Здесь возможны споры с близкими, крупные ссоры. Из-за усталости и семейного кризиса Стрельцы станут менее активными на работе, что повлечет промах за промахом. Звезды советуют им уделить внимание рабочим вопросам, обратить внимание на коллег. От них во многом будут зависеть будущее Стрельцов. Вторая половина месяца позволит решить вопросы, связанные с близкими.
Скорпионы
Основной заботой станет здоровье. В мае Скорпионам нужно прислушаться к себе. И не пренебрегать походами к врачу. Также звезды советуют им довериться близким, отдаться их заботе. В целом месяц для этого знака зодиака весьма удачный. Главное — не запускать вопросы, связанные с самочувствием. Здоровье сейчас на первом месте, о нем нужно позаботиться.
Весы
В мае этот знак зодиака будет тратить деньги направо и налево, совершенно не заботясь о том, что их финансовая ситуация далека от идеала. Расходов будет много. Звезды советуют им взяться за голову и постараться быть экономнее. На службе нужно уделить внимание коллегам. Деловые партнеры и близкие люди предъявят особые требования, с которыми не получится справиться сразу. В любом случае грядут большие перемены.