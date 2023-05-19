«Мощный, взрывающий сознание»: Василиса Володина предсказала инсайт в новолуние — 19 мая будьте бдительны

Василиса Володина вышла на связь с подписчиками, чтобы сообщить им главное про 19 мая. Этот день ознаменован новолунием, прекрасное время для начала чего-то нового, а также переоценки ценностей.

«Новолуние в соединении с Ураном подстрекает по-новому взглянуть на материальные ценности. Например, осознать, что мы слишком привязаны к вещам, внешнему виду, атрибутам комфорта, что мешает двигаться вперед, делая нас ригидными и слепыми в отношении возможностей. Инсайт может быть мощный, взрывающий сознание», — предрекла звездочет.

В этот день важно провести хотя бы часть времени наедине с собой, а также воздержаться от импульсивных трат и рисковых косметических процедур.

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