«Новолуние открывает возможности»: срочное предупреждение от Глобы 19 мая – не пропустите!

Третья неделя мая близится к своему завершению. Но расслабляться и пускать все на самотек лучше не стоит, так как отдельные события еще могут внести свои коррективы в ваши планы. Астролог Богдан Глоба на семидневку с 15 по 21 мая предрекал непростой время. И 19 числа срочно сделал предупреждение людям – наступает Новолуние, и важно не пропустить шансы.

«Пятница может преподнести неприятные финансовые сюрпризы. Внимание и собранность в делах помогут в первой половине дня. Новолуние вечером открывает возможности умеющим слышать время и смотреть в будущее», - написал в Telegram звездочет.

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