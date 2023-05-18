Что станет главным делом Львов, Дев, Водолеев и Раков в 2023 году — пророчество Володиной

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав знаки зодиака, которые изменят свою судьбу. Что им нужно сделать в год Водяного Кролика, чтобы выбраться из трясины проблем, — прислушаться к себе.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Девам предстоит понять, что брак это вовсе не романтика, а партнерские отношения. События потребуют от них проявить заботу о ближнем. Иначе этот знак зодиака рискует потерять расположение любимого человека, если проявит эгоизм и равнодушие.
Им стоит начать правильно питаться, беречь силы, делегировать полномочия. Не перегружаться, тогда и здоровье будет в порядке, и время на новые дела найдется.
Раки и без того проделали большой путь в сфере партнерства. Они с достоинством выдержали свое испытание и усвоили урок. Теперь им нужно продемонстрировать все свои навыки. Ощутить свободу, забыть все то, что их сковывало.
На повестке года — профессиональная реализация, миссия и предназначение. Умение экономить, беречь финансы, пусть не свои, а второй половинки.
Львы ощутят потребность в повышении квалификации. От этого будет зависеть их успех на службе. Действовать надо сразу. Никаких отговорок. Иначе повышение может уйти к тем, кто окажется проворнее. Звезды советуют им контролировать свои эмоции и вспыльчивость.
Водолеев потянет на подвиги. У них появится желание и силы реализоваться в новых проектах. Важной темой года станет преобразование самих себя. Им стоит выбрать одну цель на год и идти к ней семимильными шагами. Удача на их стороне.