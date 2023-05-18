Что станет главным делом Львов, Дев, Водолеев и Раков в 2023 году — пророчество Володиной

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав знаки зодиака, которые изменят свою судьбу. Что им нужно сделать в год Водяного Кролика, чтобы выбраться из трясины проблем, — прислушаться к себе.

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Девам предстоит понять, что брак это вовсе не романтика, а партнерские отношения. События потребуют от них проявить заботу о ближнем. Иначе этот знак зодиака рискует потерять расположение любимого человека, если проявит эгоизм и равнодушие.

Им стоит начать правильно питаться, беречь силы, делегировать полномочия. Не перегружаться, тогда и здоровье будет в порядке, и время на новые дела найдется.

Раки и без того проделали большой путь в сфере партнерства. Они с достоинством выдержали свое испытание и усвоили урок. Теперь им нужно продемонстрировать все свои навыки. Ощутить свободу, забыть все то, что их сковывало.

На повестке года — профессиональная реализация, миссия и предназначение. Умение экономить, беречь финансы, пусть не свои, а второй половинки.