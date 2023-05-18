Тамара Глоба озвучила список абсолютных везунчиков мая — ищем себя по дате рождения

Тамара Глоба в своем YouTube-канале назвала главных везунчиков мая, их обойдут стороной все беды и испытания. Дела, за которые возьмутся эти знаки зодиака, принесут им достаток и успех. Вселенная возьмет этих фаворитов под свое заботливое крылышко.

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Скорпионы (23 октября — 21 ноября) поймут, что нужно прислушаться к себе. Интуиция станет для них опорой. Звезды советует этому знаку уделить внимание своему здоровью. Многие события принесут Скорпионам успех и отдачу в будущем. В качестве ценного подарка во второй половине месяца представители этого знака получат мощных и авторитетных партнеров.

Козероги (21 декабря — 19 января) станут успешными во всех вопросах. Их ждет возвышение. Дела, творчество, интеллектуальный аспект — все это возвеличит проницательных и умных представителей знака. Вдали от дома Козерогов будет ждать любовь и реализация планов. Им нужно смело идти вперед.