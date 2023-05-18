Глоба назвала двух фаворитов, для которых май станет судьбоносным — деньги прут из всех щелей

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на май, назвав двух абсолютных фаворитов, которым удастся обеспечить себя деньгами и привлечь материальный достаток. Они ни в чем не будут нуждаться.

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Близнецы

Им астролог советует направить энергию на благополучие дома и семьи. В таком случае, их заботы окупятся вдвойне. В мае Близнецы ощутят усталость, это скажется и на работе. Отсюда и сложности на службе. Однако им не стоит бояться изменения в коллективе.