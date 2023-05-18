Глоба назвала двух фаворитов, для которых май станет судьбоносным — деньги прут из всех щелей

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на май, назвав двух абсолютных фаворитов, которым удастся обеспечить себя деньгами и привлечь материальный достаток. Они ни в чем не будут нуждаться.
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Близнецы
Им астролог советует направить энергию на благополучие дома и семьи. В таком случае, их заботы окупятся вдвойне. В мае Близнецы ощутят усталость, это скажется и на работе. Отсюда и сложности на службе. Однако им не стоит бояться изменения в коллективе.
«Тем не менее без работы и заработков вы не останетесь», — заверила Глоба, дав понять, что этот знак зодиака сумеет обеспечить себя финансами.
Львы
Им будет сопутствовать удача в поездках. Особенно в дальних дорогах, которые принесут Львам полезные знакомства и даже договоренности.
Так, любые дела, совершенные в поездках, будут приносить дивиденды вплоть до начала осени. Однако в попытке угнаться за всеми возможностями сразу не стоит забывать о собственном здоровье и близких людях.