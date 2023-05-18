Денег будет столько — успевай подсчитывать! Везунчик, который озолотится в середине мая

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на середину мая, назвав главного везунчика, который сорвет денежный куш. Тельцы будут купаться в богатстве не только летом, удача будет сопутствовать им еще как минимум три года подряд. Вот так везение! Остальным такая щедрость Юпитера даже не снилась.

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Представители этого знака, вплоть до 26 мая 2026 года вступают в эпоху личностного роста. Тельцы всегда тянулись к богатству, красивой жизни и роскоши. Теперь у них появятся финансовые возможности, впервые за долгое время, их деньги будут полностью покрывать желания. Удача на их стороне. Любые траты им по карману. Финансы будут приходить стабильно.

По материалам 7days