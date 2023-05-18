Володина назвала даты рождения тех, кого накроют большие деньги: Вселенная им не указ

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Благоприятное время наступило для этих людей.

Тельцы вышли на белую полосу своей жизни. Астролог Василиса Володина рассказала, что они многого смогут добиться благодаря своей деловой активности.

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Сейчас важно, чтобы Тельцы внимательно наблюдали за происходящим вокруг. Вселенная должна дать им знак — куда двигаться дальше.

Если они распознают его, то многого добьются в этой жизни. Их ждет роскошь, деньги и все, о чем они даже мечтать стеснялись.

Напомним, Тельцы родились с 21 апреля по 21 мая.

Источник: rsute.ru.

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