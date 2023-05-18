Ждать еще 7 месяцев: Глоба раскрыла время окончания мировых бед – что будет

Астролог Тамара Глоба считает, что мировые конфликты будут продолжаться до 2024 года. По расположению планет она определила, что развязка и самый большой накал страстей наступит осенью, ближе к зиме.

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Летом у людей будет небольшая передышка, во время которой они смогут немного отдохнуть и абстрагироваться от сложной ситуации.

Глоба сказала, что не будет лишним каждому россиянину собрать на всякий случай «тревожный чемодан» с необходимыми документами, деньгами и вещами на случай, если придется покинуть дом. А такие ситуации, увы, случатся в 2023 году.

В 2024 году мировые лидеры устанут от ситуации и начнут действительно важные переговоры. А к 2026 году мы уже сможем лицезреть совершенно иной мир, в котором будут стерты границы.

Источник: YouTube-каналы Тамары Глобы и Надежды Стрелец.