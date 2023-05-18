Какой знак должен срочно забыть про работу и вспомнить о семье: Глоба – не ждите беды

Астролог Тамара Глоба предостерегла Львов от грядущей беды. Многие представители зодиакальной системы чересчур увлеклись построением своей карьеры и рабочими делами.

Настолько, что перестали замечать сигналы бедствия со стороны своей семьи. Ваши близкие сейчас нуждаются в вашем внимании, как никогда.

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Помните, что нет ничего дороже родных сердец. А карьеру можно отложить на второй план. Если этого не сделать, вы можете увидеть горькую потерю.

Источник: rsute.ru.