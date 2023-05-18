Ошибки станут фатальными! 19 мая — Новолуние: гороскоп для всех знаков, деньги и любовь

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на 19 мая — в этот день в 21:57 наступит Пятое Новолуние 2023 года. В результате все знаки зодиака ощутят двойственную астрологическую энергию, которая откроет путь к новым возможностям, но при этом придется противостоять внутренним переживаниям.

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Все потому что ночное светило начнет свое рождение в последнем градусе Тельца, а закончит — в первом градусе Близнецов.

Телец — созвездие, которое имеет мощную энергию роскоши и богатства. У знаков зодиака в этот период появится желание продвинуться по карьерной лестницей, тратить деньги, больше путешествовать.

Близнецы — сулят внутренние переживания, диссонанс мыслей и интуиции.