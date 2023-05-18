Володина назвала двух королей фортуны, чья жизнь совершит поворот на 180° — аттракцион

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась точным прогнозом на 2023 год, назвав двух баловней судьбы, чья жизнь сделает поворот на 180° — их ждет что-то вроде аттракциона. Для них мир уже не будет прежним.

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Тельцы

Представители этого знака зодиака впервые за долгое время увидят плоды своих трудов, особенно тех изменений, которые они запустили сами еще несколько лет назад. Поначалу им казалось, что они топчутся на месте. Однако это совсем не так. Просто результат некоторых действий, имеющих судьбоносное значение, Тельцам пришлось немного подождать. Звезды советуют не останавливаться. Впереди все самое интересное. Представители знака должны меняться, реализовывать свои планы, идти вперед. Иначе есть риск застрять на месте.

Жизнь подарит им шанс реализовать свои планы. От этого знака зодиака требуется собранность, готовность к изменениям, терпение и смекалка. От усердия Тельцов сейчас зависит большой период в их жизни. Совет от астролога: не пасуйте перед масштабом.