Василиса Володина раскрыла людям главное про 18 мая: «Акцент не на шопинг»

Наступивший день 18 мая астролог Василиса Володина поспешила охарактеризовать в Telegram, преподнеся людям его с позиции «хорошие новости». По словам звездочета, сутки проходят под событием секстиля Солнца с Нептуном, а это период красоты и всего, что с ней связано.
«Удачный день для всех, кто создает прекрасное руками: дизайнеров, стилистов, визажистов, декораторов, кондитеров, швей, художников. Мастерам в этих сферах достанет и вдохновения, и удовольствия от процесса», — обрадовала людей астролог.
Всем остальным, чья работа не связана с эстетикой, Володина советует провести время за творческим хобби или на природе, пополнить домашнюю коллекцию картиной, обзавестись дизайнерским предметом интерьера или одежды.
«Но акцент не на шопинг как вид спорта, а на эстетические свойства покупки», — уточнила Володина.