Василиса Володина раскрыла людям главное про 18 мая: «Акцент не на шопинг»

«Удачный день для всех, кто создает прекрасное руками: дизайнеров, стилистов, визажистов, декораторов, кондитеров, швей, художников. Мастерам в этих сферах достанет и вдохновения, и удовольствия от процесса», — обрадовала людей астролог.

Всем остальным, чья работа не связана с эстетикой, Володина советует провести время за творческим хобби или на природе, пополнить домашнюю коллекцию картиной, обзавестись дизайнерским предметом интерьера или одежды.