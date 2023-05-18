Глоба сделал важное заявление 18 мая: «Для тех, кто не теряет времени даром»

Астролог Богдан Глоба, сын известных экспертов по звездам Тамары и Павла Глобы, охарактеризовал третью неделю мая как бурную и неспокойную. Дни агрессивных событий и катаклизмов будут перемежаться с периодами затишья. И в четверг, 18 мая, как раз можно спокойно сосредоточиться на текущих делах и не думать о глобальных вещах. Правда, лишь тем, кто времени даром не любит терять.

«Четверг хорош для переговоров, финансов и заключения сделок. Отличный день для тех, кто подходит к делу практично и не теряет времени даром», - рассказал астролог в своем Telegram-канале.