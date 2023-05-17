Полная таинственность: кому Тамара Глоба пообещала небывалый успех при важном условии

Известный астролог Тамара Глоба составляет прогнозы на каждый день для каждого знака зодиака.

Что касается грядущего четверга, 18 мая, то день не предвещает ничего плохого. А у одного из знаков зодиака все сложится отлично — при соблюдении одного важного условия.

Люди, рожденные под знаком Близнецов и умеющие держать язык за зубами, сумеют добиться успеха. Только полная таинственность в делах гарантирует получение результата.

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