Полная таинственность: кому Тамара Глоба пообещала небывалый успех при важном условии

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба спрогнозировала события восемнадцатого дня мая.

Известный астролог Тамара Глоба составляет прогнозы на каждый день для каждого знака зодиака.

Что касается грядущего четверга, 18 мая, то день не предвещает ничего плохого. А у одного из знаков зодиака все сложится отлично — при соблюдении одного важного условия.

Люди, рожденные под знаком Близнецов и умеющие держать язык за зубами, сумеют добиться успеха. Только полная таинственность в делах гарантирует получение результата.

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Близнецы — те люди, в головах которых возникнет много новых идей, которые они смогут воплотить в реальность. Но планами ни с коллегами, ни с друзьями лучше не делиться.

По материалам rsute.ru

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