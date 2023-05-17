Закроется в своей раковине: Тамара Глоба объявила знак зодиака, у которого 18 мая возникнут проблемы

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, каким будет предстоящий четверг, 18 мая.

В этот день, по словам Тамары Глобы, каждому знаку зодиака нужно быть особенно внимательными со своими тратами, строго контролировать расходы.

Пожалуй, единственные, кто не склонны делать спонтанных покупок, это рожденные под созвездием Рака. Звезды утверждают, что восемнадцатый день мая они захотят провести наедине с собой, закрыться в своей раковине для решения возникших проблем.

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