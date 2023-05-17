Грандиозных планов лучше не строить: какому знаку зодиака сделала предупреждение Тамара Глоба

Известный астролог Тамара Глоба, предсказания которой, по ее же уверению, сбываются почти в девяноста процентах случаев, рассказала о семнадцатом дне мая.

Судя по расположению небесных светил, этот день непрост. Так, одному из знаков зодиака Тамара Глоба сделала особое предупреждение.

Звезды расположились на небе так, что рожденным под знаком Скорпиона в этот период лучше воздержаться от принятия важных решений. Лучше сосредоточиться на текущих вопросах.

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