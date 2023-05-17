Ответы на все вопросы: Тамара Глоба назвала единственный знак зодиака, которому повезет по-крупному

Астролог Тамара Глоба, известная тем, что ее прогнозы сбываются практически в девяноста процентах случаев, рассказала, каким сложится 17 мая для представителей разных знаков зодиака.

В целом, семнадцатый день мая нельзя назвать легким и благоприятным. В этот день многим трудно сохранять спокойствие, но если это удастся, то во второй половине дня они будут вознаграждены.

Повезти в этот день может представителям единственного знака зодиака — тем, кто рожден под созвездием Козерога.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».