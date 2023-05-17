Ответы на все вопросы: Тамара Глоба назвала единственный знак зодиака, которому повезет по-крупному

Астролог Тамара Глоба, известная тем, что ее прогнозы сбываются практически в девяноста процентах случаев, рассказала, каким сложится 17 мая для представителей разных знаков зодиака.
В целом, семнадцатый день мая нельзя назвать легким и благоприятным. В этот день многим трудно сохранять спокойствие, но если это удастся, то во второй половине дня они будут вознаграждены.
Повезти в этот день может представителям единственного знака зодиака — тем, кто рожден под созвездием Козерога.
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Козерогам удастся решить многие проблемы и получить ответы на давно волнующие их вопросы. Козерогам не составит труда найти общий язык с людьми, так что день отлично подходит для новых знакомств.
По материалам rsute.ru