Глоба назвала конкретную дату завершения конфликтов в мире: считаем месяцы до благоденствия

Если вы думаете, что сейчас наступило максимальное обострение ситуации в мире, то вы ошибаетесь. По словам астролога Тамары Глобы, в мае мы переживаем затишье, буря будет впереди.

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Сейчас страны взяли паузу для передышки, огонь, удары, обострение терактов, сложные ситуации со связью и электроэнергией будут впереди, скорее всего осенью.

К зиме всем уже захочется со всем этим закончить.

«Это будет продолжаться, как минимум, до 2024 года. Параллельно будут идти возможности договоров. Будут отступления, шаги навстречу, чтобы что-то наладить. В то же время мы будем наблюдать руководителей стран марионетками. Они ничего не решают, решают люди, которые стоят за ними и имеют силы и желание управлять миром», — сказала астролог.

Новый лучший мир мы сможем наблюдать в 2026 году, когда границы между странами начнут стираться.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец