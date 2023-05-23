Самые наглые знаки зодиака – выльют на вас ушат претензий

Про таких людей говорят: «Дай им палец, всю руку откусят». В очередях к врачу они всегда уверяют: «Я только спросить», а потом остаются в кабинете доктора на полчаса, они не всегда отдают долги и с легкостью сшибут вас с ног в метро, если куда-то спешат, и не извинятся.

В общем, наглости этим личностям не занимать. А среди каких знаков зодиака чаще всего встречаются такие товарищи? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает таролог Саона.

Близнецы

Близнецы искренне считают, что им все всё должны. Не удивляйтесь, если друг – представитель этого знака зодиака - попросит у вас денег в долг и не вернет, потому что ему нужнее.

В любых близких отношениях с Близнецами – дружеских, родственных или любовных – нужно быть готовыми отдавать больше, чем получать. Потому что на этих товарищей где сядешь, там и слезешь.

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Скорпион

Скорпионы очень жадные до внимания, особенно до внимания людей, которых они выделяют.

Если воспользоваться покровительством Скорпиона, а потом пренебречь им, то он этого не забудет. В таком случае наглости представителю этого знака зодиака не занимать.