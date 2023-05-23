Самые наглые знаки зодиака – выльют на вас ушат претензий

Про таких людей говорят: «Дай им палец, всю руку откусят». В очередях к врачу они всегда уверяют: «Я только спросить», а потом остаются в кабинете доктора на полчаса, они не всегда отдают долги и с легкостью сшибут вас с ног в метро, если куда-то спешат, и не извинятся.
В общем, наглости этим личностям не занимать. А среди каких знаков зодиака чаще всего встречаются такие товарищи? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает таролог Саона.
Близнецы
Близнецы искренне считают, что им все всё должны. Не удивляйтесь, если друг – представитель этого знака зодиака - попросит у вас денег в долг и не вернет, потому что ему нужнее.
В любых близких отношениях с Близнецами – дружеских, родственных или любовных – нужно быть готовыми отдавать больше, чем получать. Потому что на этих товарищей где сядешь, там и слезешь.
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Скорпион
Скорпионы очень жадные до внимания, особенно до внимания людей, которых они выделяют.
Если воспользоваться покровительством Скорпиона, а потом пренебречь им, то он этого не забудет. В таком случае наглости представителю этого знака зодиака не занимать.
Водолей
Водолеи очень отзывчивые, но они уверены, что должны получать такую же толику отзывчивости от других.
Когда этого не происходит, Водолей не постесняется вылить на близкого человека ушат претензий. Большинство такое поведение воспринимает как наглость.
Подробнее о прогнозах Саоны можно прочесть на ее официальном сайте.
Саона. Фото: личный архив