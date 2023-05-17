Карманы трещат от купюр! Богач, который озолотится в мае: Глоба — смотрим по дате рождения

Тамара Глоба озвучила знак зодиака, который сорвет денежный куш в мае. Вот кому везет во всем и сразу! Удача на стороне смелых. Их карманы трещат от купюр, богатство само плывет в руки. Только успевай подсчитывать прибыль. На себе щедрость переменчивой фортуны испытают Водолеи.

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«От денег могут лопнуть карманы, поскольку они будут поступать из самых разных источников», — добавила астролог.

Представители этого знака озолотятся на месяцы вперед. Главное — не расслабляться. Май станет для них периодом процветания и богатства.

Дни рождения Водолев выпадают на даты с 21 января по 19 февраля.