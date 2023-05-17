Что нужно сделать Рыбам, Козерогам, Скорпионам и Девам до 31 мая — иначе беда

Астролог Галина Краснопевцева поделилась прогнозом для знаков зодиака, дав понять, что нужно сделать некоторым из них, чтобы заручиться поддержкой Вселенной.
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Девам категорически нельзя пытаться делать всех вокруг лучше. Им нужно предоставить близким полную свободу, чтобы они проявили свою индивидуальность. Отношения с родными наполнятся согласием и готовностью к взаимовыручке.
Скорпионам важно грамотно сконцентрироваться на делах. Тогда у них появится шанс зарекомендовать себя перед начальством с случшей стороны. Вторая часть мая поможет подготовится к заграничным поездкам. Месяц будет динамичным и потребует самоотдачи, важно не забывать про здоровье.
Ощущение того, что семейные узы стали крепче, поможет Козерогам запланировать бизнес-проекты с близкими. Но с реализацией планов нужно повременить до конца месяца. При этом на личном фронте все будет гладко. Главное — не оказывать давление на вторую половинку. Дать близким собственное пространство.
Рыбам нужно делегировать обязанности доверенным лицам и окунутся в состояние расслабленности. Так как о финансовом благополучии этого знака в мае позаботятся близкие. Им не стоит отказываться от поддержки, лучше отблагодарить родных за их вклад.
По материалам 7days