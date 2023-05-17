Везунчик, для которого конец мая станет судьбоносным — попрут деньги, нагрянет любовь

Гороскоп для знаков зодиака. Фото: freepik.com

Такое нельзя упустить!

Астролог Галина Краснопевцева поделилась прогнозом для одного знака зодиака, который станет абсолютным везунчиком. Белая полоса накроет его заботливым крылом до 31 мая. Им будет сопутствовать успех.

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«Май обогатит вас с ног до головы. Улучшение материального положения поспособствует долгожданному исполнению желаний. В целом месяц выдастся счастливым. У одиноких Тельцов на горизонте замаячит огонек любви», — добавила астролог.

По материалам 7days

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