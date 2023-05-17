Деньги прут обильно до 2024 года! Фаворит Юпитера, который сорвет джекпот — озолотится

Астролог Людмила Митрохина назвала знак зодиака, который обогатится под покровительством Юпитера. Весы станут теми счастливчиками, которым эта щедрая планета окажет свою протекцию, одарив богатством и признанием на службе.

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Юпитер окажет «молчаливую» поддержку Весам. Люди этого созвездия точно знают, чего им не хватает для полного счастья и финансового роста.

«Единственное, что мешает добиться успеха, — это страх сделать первый шаг. В период с 16 мая 2023 года по 26 мая 2024 года планета везения делает Весов просто бесстрашными. Представители знака наконец-то смогут привести свои финансовые дела в порядок, разобраться с кредиторами, добиться успеха на работе и выгодно управлять своими ресурсами», — добавила астролог.

По материалам 7days