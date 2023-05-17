Богатеют до 2026 года! Короли фортуны, в чьей жизни наступит белая полоса — на три года

Астролог Людмила Митрохина поделилась гороскопом для одного знака зодиака, который станет истинным счастливчиком. Им Вселенная предписывает везение во всем и сразу. Они будут богатеть вплоть до 2026 года, реализуя все свои сильные стороны.

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Первым везунчиком Юпитера станет Телец. Люди этого знака наконец-то сумеют отпустить свое прошлое, забыть старые обиды, сделать выводы из кризисных ситуаций.

«С 16 мая 2023 года и по 26 мая 2026 года у них начинается период личностного роста. Тельцы всегда тянулись к роскоши, но теперь их финансовые возможности впервые за долгое время будут полностью покрывать желания.

Испортить себе жизнь они смогут сами, если будут чрезмерно строги к себе и начнут бояться прошлых ошибок», — добавила астролог.

По материалам 7days