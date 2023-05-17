Володина составила список абсолютных везунчиков 2023 года: проверьте свою дату рождения

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав везунчиков по дате рождения — ищем себя в списке тех, кому обязательно улыбнется удача.

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Тельцы (21 апреля — 21 мая) станут новаторами, они наконец-то увидят результат своих трудов и получат плоды от тех действий и преобразований, которые были запущены ими ранее.

«Пришло время не только загадывать желания, но и решительно идти в их направлении. Подумайте, чего вы хотели бы по-настоящему. Жизнь подарит вам шанс реализовать свои планы, но от вас требуется собранность, готовность к изменениям, терпение и смекалка», — заверила Володина.

Раков (22 июня — 22 июля) можно искренне поздравить. За последние 15 лет они проделали большой путь в партнерской сфере и личной жизни. Старались, тянули из себя все жилы. Напряженный период отступает. У Раков появится больше внутренней свободы.