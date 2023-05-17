Главный счастливчик года! Володина назвала знак зодиака, которому будет все удаваться до мая 2024-го

Астролог Василиса Володина заявила, что Тельцам планеты уготовали особенный путь — путь счастья и везения. А все из-за того, что Юпитер вошел в Телец.
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«Юпитер вошел в Телец, где пробудет до мая следующего года. Главными счастливчиками в это время будут представители знака, именно они получают больше всего возможностей для развития», — написала Володина в своем телеграме.
Она заметила, что в целом общество пересмотрит свои взгляды на жизнь в этом году и станет максимально практичным и реалистичным. Оно станет ценить дела, а не гипотетические проекты.
Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».