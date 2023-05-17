Какой знак заметит влиятельный человек и вознесет: Глоба — это ваш шанс, не отказывайтесь

Астролог Тамара Глоба порадовала Овнов хорошим гороскопом. Сейчас у представителей зодиакальной системы появился редкий шанс подняться быстро по служебной лестнице.
Инициативность, харизму и работоспособность Овнов может заметить очень влиятельный человек. Он сделает отличное предложение, которое вознесет этих людей на вершину успеха и благосостояния. Так что вряд ли стоит отказываться от такого сотрудничества.
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В то же время астролог предупредила, что Овнам стоит поберечь нервы. Не исключено, что они будут на пределе в какой-то момент.
Источник: rsute.ru.