Романтические сюрпризы: Тамара Глоба назвала один знак зодиака, которому повезет в любви

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, кому по-настоящему повезет в этот вторник, 16 мая.
Настоящие баловни судьбы - те, кто рождены под знаком Весов. Личное обаяние поможет Весам найти общий язык даже с самыми несговорчивыми людьми.
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Вторые половинки Весов сегодня могут устроить им романтические сюрпризы и сделать нежные признания.
Весам важно продемонстрировать нежность к любимому человеку, это поможет укрепить отношения. В целом же, сегодня можно полагаться на интуицию, чтобы все сложилось удачно.
По материалам rsute.ru.