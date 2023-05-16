Романтические сюрпризы: Тамара Глоба назвала один знак зодиака, которому повезет в любви

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба указала на счастливчиков.

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, кому по-настоящему повезет в этот вторник, 16 мая.

Настоящие баловни судьбы - те, кто рождены под знаком Весов. Личное обаяние поможет Весам найти общий язык даже с самыми несговорчивыми людьми.

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Вторые половинки Весов сегодня могут устроить им романтические сюрпризы и сделать нежные признания.

Весам важно продемонстрировать нежность к любимому человеку, это поможет укрепить отношения. В целом же, сегодня можно полагаться на интуицию, чтобы все сложилось удачно.

По материалам rsute.ru.

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