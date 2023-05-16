Реализуются самые смелые планы: Тамара Глоба назвала знак зодиака – главного везунчика дня

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой, по ее собственным словам, сбываются в девяноста процентах случаев, рассказала, как сложится этот вторник, 16 мая.

Судя по расположению небесных светил, шестнадцатый день мая не сулит ничего плохого представителям разных знаков зодиака.

Особенно удачен этот день для тех, кто родился под созвездием Девы.

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