Какой знак не поддастся ломке со стороны и добьется успеха: все будут вам завидовать — Володина

Рыбы должны быть сейчас готовы к самым разным сюрпризам. Астролог Василиса Володина рассказала, что судьба их может сильно огорчить, но столь же ощутимо и порадовать.

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В любом случае Рыбам предстоит серьезное давление со стороны. Однако представители зодиакальной системы смогут противостоять недругам и пойти той линией жизни, которую сами для себя выбрали.