Володина озвучила людей, которых предадут вторые половинки: роковой знак зодиака

Астролог Василиса Володина предупредила Тельцов о грядущих бедах в личной жизни. Их ждет разочарование в отношениях, не исключено, что их вторые половинки предадут, бросят, подадут на развод.

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Вместе с тем возлюбленные Тельцов убеждены, что этот шаг для них вынужденный, ведь они устали ждать проявления знаков внимания со стороны представителей зодиакальной системы.

Тельцы могут предотвратить грядущее несчастье, если повернутся в сторону своих избранников или избранниц и устроят для них какой-то приятный сюрприз, романтический вечер или просто поговорят с ними по душам.

Источник: rsute.ru.