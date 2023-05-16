Отложите все поездки, они принесут несчастье! Глоба предостерегла один знак зодиака – слезы

Астролог Тамара Глоба предупредила Козерогов о том, что им сейчас лучше не планировать дальние поездки.
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Что бы это ни было – командировки, путешествия, отпуска, – все может принести беду и слезы.
По словам астролога, максимально осторожными Козероги должны быть в воздушных путешествиях. Самолеты в настоящий момент представляют опасность для Козерогов.
Также этим людям лучше какое-то время не садиться за руль автомобилей и мототехники.
Источник: rsute.ru.