Отложите все поездки, они принесут несчастье! Глоба предостерегла один знак зодиака – слезы

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Что бы это ни было – командировки, путешествия, отпуска, – все может принести беду и слезы.

По словам астролога, максимально осторожными Козероги должны быть в воздушных путешествиях. Самолеты в настоящий момент представляют опасность для Козерогов.

Также этим людям лучше какое-то время не садиться за руль автомобилей и мототехники.

Источник: rsute.ru.