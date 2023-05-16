«Навалились лень или апатия?»: Василиса Володина дала совет, как помочь себе и близкому

Наступившая третья неделя, как предрекает Василиса Володина, будет самой важной из всех предыдущих. Каждый из дней будет насыщенным и судьбоносным. И 16 мая в центре окажутся взаимоотношения между людьми. Если вам или кому-то из близких нужна помощь, ее важно оказать.

«День, когда нет лучшего энергетика, чем эмпатия и вера. Фразы вроде: «Я понимаю, как тебе тревожно», «понимаю, как непросто тебе сделать первый шаг» способны творить чудеса, вдыхая в человека волю, а в его мышцы — силу.

Навалилась лень или апатия? Позвоните другу, который умеет сопереживать. Также поможет пребывание на природе, медитация, молитва, хорошая музыка и теплая ванна», - посоветовала звездочет.

Можно даже просто побыть рядом и выслушать – человеку и этого будет достаточно. «Просто посидеть рядом — живительнее, чем любые мотивационные речи», - подчеркнула астролог.

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