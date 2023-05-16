Какой знак в мае станет центром притяжения для противоположного пола: Володина — обожание со всех сторон

Водолеи в мае будут ощущать эмоциональный подъем, что неизменно скажется на их привлекательности, поведала астролог Василиса Володина.

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Противоположный пол будет магнитом притягиваться к Водолеям, до конца не осознавая, какие силы влекут к ним. Так будут действовать планеты на умы и сердца людей.