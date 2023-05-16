«День конфликтный, взрывной и агрессивный»: Глоба срочно обратился к людям — 17 мая будьте осторожны

Наступившая неделя с 15 по 21 мая, словно качели, будет качать людей туда-сюда — от спокойствия до агрессии. Астролог Богдан Глоба дал четкий прогноз на семидневку в своем Telegram-канале, где раскрыл суть каждого дня. И 17 мая каждому человеку следует быть осторожнее, поскольку эта дата местами достаточно опасна.

«Среда принесет целый ворох забот. День конфликтный, взрывной и достаточно агрессивный. Избегайте споров и ни с кем не ругайтесь. Неудачен для заключения сделок и финансовых вопросов, но к вечеру можно выправить дела», — посоветовал Глоба-младший.

В целом же семидневка несет позитивные перемены: ретроградный Меркурий уже в прошлом, грядет новолуние 19 мая.

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