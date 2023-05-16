«Перетасовывает планы»: во вторник 16 мая нельзя засиживаться на месте – Глоба дал прогноз

Начавшаяся третья майская неделя несет сразу несколько положительных событий, о которых рассказали астрологи. Окончание периода ретроградности Меркурия с 15 мая возвращает коммуникации в привычное русло. Грядущее Новолуние 19 мая позволит начать новые дела и строить планы. Но в отдельные дни семидневки стоит прислушиваться к текущим событиям – в них скрыто много потайного. Астролог Богдан Глоба помог расшифровать их и дал прогноз на 16 мая.

«Вторник перетасовывает планы и меняет вектор интересов. Не засиживайтесь на месте и двигайтесь в общем потоке. День успешен для строительства и занятий домашним хозяйством», - написал в Telegram звездочет.

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