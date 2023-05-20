Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая для всех знаков зодиака

Благоприятная неделя, которая не обещает больших потрясений. Достаточно нас уже «потрясло», можно выдохнуть и немного пожить эту жизнь в относительном спокойствии.

Teleprogramma.pro расскажет, что нас ждет впереди.

Близнецы

Все, что до этого времени не получилось, можно оставить в прошлом. В том смысле, что не стоит сокрушаться по неудачам, смотрите вперед, там – прекрасное будущее.

Любовь

Чтобы личная жизнь пошла на лад, важен настрой. Ровно то, как вы себя настроите и что будете транслировать в мир – то он вам и вернет.

Финансы

Будьте готовы к тому, что дела пойдут в разы медленнее, чем вы рассчитывали. Да, ретроградный Меркурий сдал свои позиции, но не только он способен тормозить прогресс.

Здоровье

Берегите сердечно-сосудистую систему, особенно если у вас в семье с этим были проблемы. И остерегайтесь перегрева.

Овен

Овны пребывают в странном состоянии, начавшемся еще на прошлой неделе – вам приходится проходить в одиночку через все проблемы, которые вам встречаются. И только вам решать, одиночество это или свобода. Это время позволит вам увидеть возможности там, где раньше вы их не замечали из-за обилия людей вокруг вас.

Телец

Основательным Тельцам эта неделя понравится. Она подходит для решения самых разных материальных вопросов, для работы с недвижимостью, с финансами и карьерой. Нет ничего такого, чтобы вам сейчас откровенно не давалось. А еще – и вам это тоже понравится – можно заниматься домом и наводить уют и комфорт, как вы любите.

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Рак

Ракам продолжает улыбаться удача. А самое приятное, что сейчас, на этой позитивной волне закладывается будущее аж на целый год. И если вы постараетесь, фундамент будет заложен прямо-таки королевский, получится великолепный «дворец». Поэтому не стесняйтесь и берите лучшее.

Лев

У Львов намечается конфликт между тем, что они должны делать, и что они хотят делать. Держите себя в руках, баланс найти сложно, но жизненно необходимо. Иначе положительного результата вы точно не добьетесь. Это время благоприятно для поездок, работы и обучения, используйте его с умом.

Дева

Девы, вы очень не любите, когда все идет не по плану. Или по плану, но не по вашему. Не спешите злиться, вы вполне можете извлечь из этого выгоду. Посмотреть на ситуацию со стороны, обнаружить скрытые мотивы других людей, получить полезную информацию. Кроме того, вы можете добиваться желаемого, если объедините усилия с единомышленниками.

Весы

Во многих сферах наметился прогресс, и если вы его видите, то вас не остановить. Особенно эта неделя хороша для финансовой сферы. Важные договоренности, сделки, знакомства – удачные цели на этой неделе. Если у вас есть необходимость в финансировании, велика вероятность, что именно сейчас вы найдете подходящего спонсора.

Скорпион

Предостережение для Скорпионов – не передавайте бразды правления в чужие руки. Может оказаться, что эти руки будут «править» совершенно не в ту сторону, в которую вам надо. Да и в целом неделя не то чтобы очень приятная. Зато она удачна для работы или, как вариант, для ее поиска.

Стрелец

Стрельцов ждет неделя, когда чем больше усилий вы приложите и чем больше объективных преград (а не тех, что вы придумали и создали себе сами) вы преодолеете, тем успешнее будет неделя. Настраивайтесь на труд. И неделя будет для вас счастливой. Отличное и приятное будет время.

Козерог

Дела идут ни шатко ни валко – да вообще почти не идут, больше тормозятся и спотыкаются. Зато у вас появилось время обратить внимание на то, что вы делаете и с кем. Уверены ли вы, что вы занимаетесь делом, которое нужно и важно вам, а не кому-то другому? Подумайте об этом.

Водолей

Бывает время, подходящее для мечтаний и витания в облаках. Так вот это – не оно. Сейчас очень важно сконцентрироваться на делах практических, на решении бытовых вопросов, насущных проблем. При возникновении препятствий на пути не пытайтесь идти напролом – вам по силам найти альтернативное, более эффективное решение.

Рыбы

Рыбам на этой неделе противопоказано сорить деньгами и предаваться бурным возлияниям. Других предостережений для вас нет – соблюдайте эти рекомендации, и неделя запомнится вам массой приятных моментов, касающихся работы, общения и личной жизни.