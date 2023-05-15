Еще никогда этот знак не был так успешен! Люди, которые будут купаться в деньгах — Глоба

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который еще никогда не был так успешен. Тельцы вступают в эпоху процветания, которая продлится до конца года, а может быть и чуть дольше. Им нужно прислушаться к себе — интуиция приведет их к успеху. Деньги, большие заработки, внимание второй половинки, любовь — все это они заслужили, проделав большой путь.

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Ко всему прочему, представителей зодиакальной системы ждет новое дело, которое принесет им удачу.

Тельцов попытаются сбить с толку недоброжелатели, но у них ничего не получится. Останется только завидовать, пыхтя рядом.