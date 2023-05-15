Деньги прут еще 4 месяца! Глоба назвала везунчика мая по дате рождения — золотой резерв

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на май, назвав знак зодиака, который станет абсолютным счастливчиком. Они сорвут денежный куш, озолотившись на месяцы вперед. Этот шанс нельзя упускать — Вселенная сделает их своими любимчиками.

Именно прозорливым Львам во всех начинаниях будет сопутствовать удача. Дела будут спориться в поездках. Именно вдали от дома представителей этого знака зодиака ждут полезные знакомства. Они завяжут контакты, которые им пригодятся в будущем.

«Любые дела, совершенные в поездках, будут приносить дивиденды вплоть до начала осени», — добавила астролог.

Иными словами еще четыре месяца Львы будут на коне — деньги, прибыль, премии и другие вливания поддержат их золотой резерв.

Дни рождения Львов выпадают на даты с 23 июля по 21 августа.