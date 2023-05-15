«Планета большого счастья»: Тамара Глоба предзнаменовала наступление периода благополучия и удачи

С шестнадцатого мая закончится сложный в смысле расположения небесных светил период — период ретроградного Меркурия. По словам Тамары Глобы, последующие дни сложатся благоприятными не только по этой причине.
С 16 мая Юпитер перейдет из созвездия героического Овна в знак миролюбивого Тельца. Это предвещает мир, счастье и благополучие, в первую очередь, для Тельца. Но и другим знакам зодиака удастся ухватить удачу за хвост.
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«Юпитер в астрологии — планета большого счастья. Приносит успех, благополучие, процветание. И многих Тельцов это влияние не обойдет стороной. Хотя, в зависимости от личного гороскопа, и представителям других знаков Зодиака, это положение Юпитера может принести мир, благополучие и счастье», — написала в своем телеграм-канале Тамара Глоба.