«Планета большого счастья»: Тамара Глоба предзнаменовала наступление периода благополучия и удачи

С шестнадцатого мая закончится сложный в смысле расположения небесных светил период — период ретроградного Меркурия. По словам Тамары Глобы, последующие дни сложатся благоприятными не только по этой причине.

С 16 мая Юпитер перейдет из созвездия героического Овна в знак миролюбивого Тельца. Это предвещает мир, счастье и благополучие, в первую очередь, для Тельца. Но и другим знакам зодиака удастся ухватить удачу за хвост.

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