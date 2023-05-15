Пора принимать смелые решения: Тамара Глоба предзнаменовала окончание сложного периода — назвала дату, когда все

Известный астролог Тамара Глоба в телеграм-канале напомнила подписчикам об окончании сложного периода ретроградного Меркурия. Он длился с 21 апреля и завершается 15 мая.
«Пора принимать смелые решения и двигаться вперед вместе с Меркурием», — призвала астролог Тамара Глоба.
Следующие дни будут наполнены позитивом еще и потому, что Юпитер переходит из Овна в Телец. А это всегда сулит благополучие не только рожденным под знаком Тельца.
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«Юпитер в астрологии — планета большого счастья. Приносит успех, благополучие, процветание. И многих Тельцов это влияние не обойдет стороной. Хотя, в зависимости от личного гороскопа, и представителям других знаков зодиака, это положение Юпитера может принести мир, благополучие и счастье», — сделала предзнаменование в своем телеграм-канале Тамара Глоба.