Пора принимать смелые решения: Тамара Глоба предзнаменовала окончание сложного периода — назвала дату, когда все

Известный астролог Тамара Глоба в телеграм-канале напомнила подписчикам об окончании сложного периода ретроградного Меркурия. Он длился с 21 апреля и завершается 15 мая.

«Пора принимать смелые решения и двигаться вперед вместе с Меркурием», — призвала астролог Тамара Глоба.

Следующие дни будут наполнены позитивом еще и потому, что Юпитер переходит из Овна в Телец. А это всегда сулит благополучие не только рожденным под знаком Тельца.

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