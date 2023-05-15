Мир, счастье, благополучие: Тамара Глоба назвала истинного счастливчика — кому повезет в период с 16 мая

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба назвала представителей одного знака зодиака, у которых в мае все будет прекрасно.

Известный астролог Тамара Глоба в своем телеграме напомнила об окончании сложного периода ретроградного Меркурия.

«Для тех, кто боится ретроградного Меркурия, — с понедельника он начинает прямое движение. Пора принимать смелые решения и двигаться вперед вместе с Меркурием», — отметила Тамара Глоба

Так что с 16 мая дышать станет намного легче.

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Безусловно, только хорошее сулит и еще одно обстоятельство — переход Юпитера с 16 мая от героического Овна в знак миролюбивого практичного Тельца, где останется в течение года.

«Юпитер в астрологии — планета большого счастья. Приносит успех, благополучие, процветание. И многих Тельцов это влияние не обойдет стороной. Хотя, в зависимости от личного гороскопа, и представителям других знаков зодиака это положение Юпитера может принести мир, благополучие и счастье», — пообещала Тамара Глоба наступление благоприятного периода в телеграм-канале.

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