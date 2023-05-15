Тщательный выбор союзников: Тамара Глоба предрекла важные события для представителей стихии Земли

Планета Земля: вид из космоса. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на наступившую дату.

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, предсказала, кому нужно быть особенно осторожными в этот понедельник, 15 мая.

Тамара Глоба сделала акцент на том, что этот день будет особенным для представителей стихии Земли.

Тельцам Тамара Глоба советует спокойно относиться к конструктивной критике и удалять из своего круга льстецов, они могут быть опасны. Тельцам также рекомендуется тщательно подходить к выбору союзников. И еще в этот день лучше не давать деньги в долг.

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Девам Тамара Глоба советует ничего важного в этот понедельник не планировать, а Козерогам — отложить крупные покупки до лучших времен.

По материалам rsute.ru

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