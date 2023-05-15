Тамара Глоба назвала главного везунчика второй половины 2023 года — сами обалдеют

Тамара Глоба поделилась прогнозом на вторую половину 2023 года, назвав главного везунчика этого периода. Тельцы ощутят себя победителями. им будет удаваться буквально все — остальные могут только позавидовать. Представители этого знака вступают в эпоху процветания. И связано это с расположением планет.

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С 16 мая Юпитер переходит в знак миролюбивого практичного Тельца, где останется в течение года. Юпитер в астрологии — планета большого счастья. Приносит успех, благополучие, процветание.

«И многих Тельцов это влияние не обойдет стороной. Хотя, в зависимости от личного гороскопа, и представителям других знаков зодиака это положение Юпитера может принести мир, благополучие и счастье», — добавила астролог.

По материалам Telegram-канала Тамары Глобы